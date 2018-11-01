Бразилия может перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим – Болсонару

Бразилиа, , 15:19 — REGNUM Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в интервью израильским СМИ, что планирует перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Europe1.

Если новый бразильский лидер пойдет на этот шаг, Бразилия станет третьей после США и Гватемалы страной, перенесшей свое дипломатическое представительство.

«Когда меня спрашивали во время президентской кампании, пойду ли я на этот шаг, став президентом, я отвечал: «да, вам решать, где столица Израиля, а не другим странам», — подчеркнул он в интервью израильскому изданию Hayom, опубликованном 1 ноября.

Напомним, первым о переносе посольства своей страны из Тель-Авива в Иерусалим заявил президент США Дональд Трамп, который также признал Иерусалим столицей Израиля. Тогда шаг официального Вашингтона вызвал недовольство мусульман по всему миру.