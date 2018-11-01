Пакистанская оппозиция отложила проведение всепартийной конференции

Исламабад, , 15:34 — REGNUM 31 октября Лидер пакистанской оппозиционной партии «Джамиат-улема-э-Ислам (Фазл) Фазлур ур-Рехман объявил о решении отложить проведение всепартийной конференции оппозиции.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фазлур ур-Рехман сообщил о своем решении после встречи с лидером оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Раджой Зафаром Уль-Хаком. По словам Фазлура ур-Рехмана, несмотря на отказ Наваза Шарифа участвовать в конференции, его партия готова присоединиться к ней, лидерам также удалось согласовать общую позицию по поводу ее проведения.

Оппозиционеры также надеются на участие в Конференции «Пакистанской народной Партии», несмотря на отказ от поддержки ее лидера Асифа Али Зардари. По словам Раджи Зафара Уль-Хака, скоро оппозиция выступит против правительства «на единой платформе».