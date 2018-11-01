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На Украине журналисту Вышинскому продлили арест

Политика

Он останется под стражей до 28 декабря

На Украине журналисту Вышинскому продлили арест
Цитата из х/ф «Рождение нации». Реж. Нейт Паркер. 2016. США
За решёткой

Херсон, Украина, 1 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  Украинский суд продлил на месяц срок содержания под стражей главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом 1 ноября сообщает ТВЦ.

Решение о продлении ареста принял Херсонский суд. Вышинский останется под стражей до 28 декабря, уточнил его адвокат Андрей Доманский.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вышинского задержали в Киеве в мае во время спецоперации против сотрудников информагентства. Власти Украины обвинили его в государственной измене и незаконном хранении оружия, журналиста этапировали в Херсонскую область.

Вышинскому грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее он подал ходатайство об отводе судьи Галины Радченко, однако в этом ему было отказано. Российские власти требуют от Киева немедленно освободить журналиста.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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