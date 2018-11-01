Корабли НАТО зайдут в Азовское море, если их привезут по суше — эксперт

Москва, , 15:20 — REGNUM Ближайшие 20 лет Россия будет контролировать Азовское море на том же уровне, что и сейчас, и не пустит в него корабли НАТО, заявил политолог Ростислав Ищенко 1 ноября в комментарии ресурсу Украина.ру.

«Корабли НАТО смогут войти туда разве что с суши, если их доставят к украинским портам по территории Украины», — уверен Ищенко.

Эксперт заметил, что обострение ситуации на Азовском море началось после захвата Украиной рыболовецкого корабля «Норд».

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По его мнению, российский ответ на действия Украины полностью находится в рамках закона:

«Украинские дипломаты неоднократно заявляли, что Россия действует в строгом соответствии с нормами международного права, и поэтому все претензии они ей предъявить не могут», — рассказал Ищенко.

Он также подчеркнул, что антироссийская резолюция, принятая Европарламентом в связи с ситуацией на Азовском море, возлагает на Россию ответственность за «возможное в будущем обострение в азовской акватории».

Напомним, украинские власти возмущены убытками, которые несут порты Бердянска и Мариуполя из-за длительных проверок российскими пограничниками судов, идущих через Керченский пролив.

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