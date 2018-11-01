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В Пакистане проходят протесты против освобождения христианки-богохульницы

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к нации с кратким заявлением, призвав прекратить беспорядки, и заявил о готовности применить силу

В Пакистане проходят протесты против освобождения христианки-богохульницы
SyedWasiqShah
Флаг Пакистана

Исламабад, 1 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  31 октября в провинциях Пакистана Панджаб, Синд и Белуджистан граждане вышли на массовые акции протеста с призывами расправиться с военными и судьями верховного суда. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к нации с кратким заявлением, призвав прекратить беспорядки.

Народное недовольство вызвано решением верховного суда Пакистана, отменившего смертный приговор христианке Асии Биби, обвиненной в богохульстве. Лидеры радикальной религиозной группы «Тэхрик-и-Лабайик Пакистан» призвали граждан страны поднять мятеж против армии и расправиться с судьями верховного суда.

Имран Хан подверг жесткой критике радикалов, призвав «не доводить государство до точки, где у него не останется выбора, кроме как действовать». По словам премьера, беспорядки — «это не подвиг во славу ислама, а угроза для страны».

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Зарубежная хроника
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