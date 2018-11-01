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Руководители Ирана и Пакистана обсудили судьбу пропавших иранских военных

Политика

Министр иностранных дел Ирана второй раз за месяц прибыл в Исламабад

Руководители Ирана и Пакистана обсудили судьбу пропавших иранских военных
Иллюстрация: Mil.ru
Иранские военные

Исламабад, 1 ноября 2018, 22:25 — REGNUM  31 октября министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф посетил Исламабад второй раз за один месяц. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на Радио Пакистана, главной целью визита министра стало обсуждение судьбы 12 иранских военнослужащих, пропавших на границе с Пакистаном в середине октября. Джавад Зариф встретился со своим пакистанским коллегой, Шахом Мехмудом Куреши, а также с премьер-министром Индии Имраном Ханом и попросил содействия Исламабада.

Иран несколько раз обращался к Пакистану за помощью в поиске пропавших пограничников. В Тегеране считают, что террористическая организация Джаиш аль-Адл, взявшая на себя ответственность за похищение, могла переправить военных на территорию Пакистана. Вооруженные силы Ирана и Пакистана ведут совместную поисковую операцию в пограничных районах.

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Зарубежная хроника
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