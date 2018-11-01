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Южная Корея и США создадут рабочую группу для взаимодействия с КНДР

Политика

Группа необходима для координации политики двух стран в отношении Северной Кореи

Сеул, 1 ноября 2018, 16:15 — REGNUM  США и Республика Корея создадут рабочую группу для координации усилий и выработки совместной политики в отношениях с КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление представителя госдепартамента США. Соглашение о создании рабочей группы было достигнуто в ходе визита в Сеул специального представителя США Стивена Бигэна, состоявшегося 30 октября.

Необходимость в таком органе обусловлена разногласиями между союзниками, которых следует избегать в будущем. Так, например, в октябре стало известно, что госсекретарь США Майкл Помпео пришёл в ярость, узнав о заключении между КНДР и Южной Кореей военного договора и соглашения о соединении железных дорог. Такие действия шли вразрез с американской политикой оказания жесткого давления на Северную Корею.

Целью визита Стивена Бигэна была выработка мер для достижения окончательного ядерного разоружения Северной Кореи, оценка санкционного режима в отношении КНДР и того, соответствуют ли ему межкорейские проекты и соглашения. Рабочая группа сможет изучать эти вопросы на регулярной основе, что упростит взаимодействие между странами.

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Зарубежная хроника
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