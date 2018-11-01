В Калуге приняли в гражданство РФ выходцев из Узбекистана и Украины

Калуга, , 15:11 — REGNUM 1 ноября накануне Дня народного единства в Городской думе Калуги впервые прошла торжественная церемония принятия в гражданство Российской Федерации. В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

«Символично, что такая акция проводится накануне Дня народного единства, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — кроме того, вчера президентом России Владимиром Путиным была утверждена новая концепция государственной миграционной политики, которой должны неукоснительно руководствоваться в своей деятельности органы государственной власти и местного самоуправления».

Концепция предусматривает создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию всех, кто способен включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества.

«За последние пять лет гражданами нашей страны стали более миллиона человек, — отметил Александр Иванов. — Мы гордимся тем, что многие переселенцы выбирают Калугу, это говорит о том, что наш город является привлекательным, в нём есть все условия для самореализации, у всех приехавших в наш город есть хорошие перспективы, возможность получить качественное образование и работу».

Паспорта граждан России были вручены семи выходцам из стран ближнего зарубежья: Украины и Узбекистана. Претенденты принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость страны, уважать её культуру, историю и традиции.

Александр Иванов и Любовь Первова поздравили новых граждан России со знаменательным событием и пожелали им успехов.