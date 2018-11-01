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Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили скандал с выплатами жертвам войны

Политика

Скандал был вызван решением Верховного суда Республики Корея о выплате японской компанией компенсаций жертвам принудительного труда

Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили скандал с выплатами жертвам войны
Поклонение Императорскому дому. Южная Корея, 1940 — 1945

Сеул, 1 ноября 2018, 18:29 — REGNUM  Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва и её японский коллега Таро Коно провели телефонные переговоры и обсудили решение Верховного суда Южной Кореи, вызвавшее широкий общественный резонанс. 30 октября суд обязал японскую металлургическую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. выплатить компенсацию в размере 87 тысяч долларов четверым южнокорейцам, ставшим жертвами принудительного труда во время Второй мировой войны.

Как сообщает южнокорейский информационный портал KBS, Кан Гён Хва разъяснила Таро Коно позицию южнокорейской стороны и заявила о поддержке вердикта суда правительством Республики Корея. В свою очередь, министр иностранных дел Японии выразил озабоченность таким решением и подчеркнул, что оно подрывает правовую основу двусторонних отношений. Также он потребовал предпринять решительные шаги для решения данной проблемы.

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Зарубежная хроника
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