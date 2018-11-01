В санкционном списке РФ оказалась почти вся команда Порошенко — Геращенко

Киев, , 15:10 — REGNUM Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко отметила, что ей «приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми», комментируя санкционный список Кремля. Об этом Геращенко написала 1 ноября на своей странице в Фейсбуке.

Она напомнила, что Россия давно запретила ей въезд, поэтому санкции её не коснутся.

«В-третьих, ключевая моя задача: делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Степанович Черномырдин «напугали бабу туфлями на каблуках», — пишет Геращенко.

«Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике? Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия своих, кремлевских, чтобы и дальше тащить их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках. В этом списке вся команда Порошенко, в том числе и его сын. Хорошая оценка работы украинского президента Кремлем», — подчеркнула Геращенко.

Она заметила, что в списке оказалась фактически вся команда Порошенко.

«Р.S. Первых лиц государства в санкционные списки не вносят. Это невозможно. Но в целом — это санкционный список Порошенко. Все его дипломаты и международные советники — Елисеев, в том числе, представители минских групп Демченко, яркие представители БПП, лидеры крымских татар, вся команда президента — там», — заметила Геращенко.

Она также заявила, что «Россия начала вести торговые и экономические войны против украинского бизнеса еще во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко».

"Относительно списка предприятий, то РФ давно ведет подлые экономические войны против Украины, и начались они еще во времена президентства Кучмы, обострившиеся во время президентства Ющенко, когда эмбарго было наложено на десятки украинских товаров (в том числе карамель и патоку, это для адептов липецкой фабрики напомню). Россия планомерно уничтожала нас по экспорту металлургии, минудобрений, химической продукции, боролись с нами на мировых рынках оружия, уничтожала нас как мощного экспортера металлургической и трубной промышленности. Так что в этих санкциях ничего нового, всем этим предприятиям и так давно перекрыт вход на российский рынок. И что еще более подлое — заблокирован транзит в третьи страны — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан», — заявила Геращенко.

Как сообщалось, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников администрации президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Россия заблокирует активы граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ, а также запретит поставки определенных категорий украинских товаров.