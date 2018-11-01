Северокорейские СМИ призывают Южную Корею снять санкции

Пхеньян, , 15:48 — REGNUM В СМИ Северной Кореи вышли материалы с призывом к Южной Корее отменить односторонние экономические ограничительные меры, которые мешают улучшению отношений между двумя странами. В частности, подобные статьи разместили пропагандистский интернет-ресурс КНДР под названием «Уриминджокккири» и газета «Тонъиль Синбо», сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Санкции были введены в 2010 году президентом Ли Мён Баком после крушения военного корвета «Чхонан», в котором погибли 46 человек. Власти Республики Корея обвинили КНДР в целенаправленном уничтожении корабля и ввели санкции, значительно ограничивающие экономическое и гуманитарное сотрудничество с Северной Кореей.

Ранее о возможности отмены односторонних санкций сообщала министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, однако данную инициативу пресек президент США Дональд Трамп, заявив, что «Южная Корея ничего не сделает без одобрения США».