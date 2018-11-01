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Южная Корея требует компенсацию от японской фирмы за военные преступления

Политика

Во время Второй Мировой войны труд корейцев использовался на японских предприятиях

Южная Корея требует компенсацию от японской фирмы за военные преступления
Nickpo
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Сеул, 1 ноября 2018, 17:15 — REGNUM  Верховный суд Республики Корея обязал японскую металлургическую компанию выплатить компенсацию четырём южнокорейцам за принуждение к бесплатному труду во время Второй Мировой войны. Такое решение суда немедленно вызвало бурную реакцию как в Южной Корее, так и в Японии.

Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, оштрафована фирма Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSM). Компания обязана выплатить по 87 тысяч долларов оставшемуся в живых гражданину Республики Корея, и семьям других корейцев. Иск в Верховный Суд Республики Корея был подан в 2005 году, после того как требования в японском суде были отклонены. В самой NSSM заявили, что не обязаны отвечать по финансовым обязательствам компании, исчезнувшей в 2012 году в результате слияния.

Суд Южной Кореи принял решение в пользу истцов, так как постановил, что японское колониальное правление в Корее в 1910—1945 годах было незаконным; в то время как суд в Японии обосновал отказ тем, что японские компании имели право на подобные действия.

В 1965 году Япония уже выплатила Южной Корее компенсацию за ущерб от колониального правления в размере 500 миллионов долларов, однако отдельные корейские граждане продолжают подавать иски, требуя денежного возмещения. Также не урегулированным остаётся вопрос сексуального рабства, которому подвергались кореянки во время войны.

В связи с решением суда, в МИД Японии был вызван посол Республики Корея, где с ним провёл переговоры министр Таро Коно.

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Зарубежная хроника
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