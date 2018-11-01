Южная Корея требует компенсацию от японской фирмы за военные преступления

Сеул, , 17:15 — REGNUM Верховный суд Республики Корея обязал японскую металлургическую компанию выплатить компенсацию четырём южнокорейцам за принуждение к бесплатному труду во время Второй Мировой войны. Такое решение суда немедленно вызвало бурную реакцию как в Южной Корее, так и в Японии.

Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, оштрафована фирма Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSM). Компания обязана выплатить по 87 тысяч долларов оставшемуся в живых гражданину Республики Корея, и семьям других корейцев. Иск в Верховный Суд Республики Корея был подан в 2005 году, после того как требования в японском суде были отклонены. В самой NSSM заявили, что не обязаны отвечать по финансовым обязательствам компании, исчезнувшей в 2012 году в результате слияния.

Суд Южной Кореи принял решение в пользу истцов, так как постановил, что японское колониальное правление в Корее в 1910—1945 годах было незаконным; в то время как суд в Японии обосновал отказ тем, что японские компании имели право на подобные действия.

В 1965 году Япония уже выплатила Южной Корее компенсацию за ущерб от колониального правления в размере 500 миллионов долларов, однако отдельные корейские граждане продолжают подавать иски, требуя денежного возмещения. Также не урегулированным остаётся вопрос сексуального рабства, которому подвергались кореянки во время войны.

В связи с решением суда, в МИД Японии был вызван посол Республики Корея, где с ним провёл переговоры министр Таро Коно.