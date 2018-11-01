Правительство Японии вводит систему ваучеров на продукты для бедных семей

Токио, , 20:32 — REGNUM 31 октября представители правительства Японии сообщили, что, в соответствии с государственными планами, для семей с низким доходом будет внедрена система ваучеров закупки товаров и услуг без уплаты потребительского налога. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в октябре 2019 года налог будет поднят с 8 до 10 процентов. Как сообщает японское информагентство «Джиджи», ваучеры будут предоставляться муниципальными властями или местными торговыми палатами, но четвертая часть суммы будет покрываться за счет средств центрального правительства. Кроме этого, согласно правительственным источникам, план также подразумевает 2-процентные скидки на покупку в случае безналичной оплаты.