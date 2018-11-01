Глава Окинавы в Японии выступил против строительства американской базы

Токио, , 16:30 — REGNUM В ходе интервью международному агентству Associated Press 31 октября губернатор южной японской префектуры-острова Окинавы Денни Тамаки заявил, что «лучше построить мир, чем новую военную базу». Ранее было заявлено о переносе военно-воздушной базы корпуса морской пехоты США «Футенма», расположенной в городе Гинован, на южное побережье в Хеноко.

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», Тамаки уверен, что, будучи наполовину японцем и наполовину американцем, его «бикультурные корни делают его идеальным для взаимодействия с американской общественностью». Он также заявил, что планирует в ноябре посетить США и передать послание с просьбой заблокировать строительство. «Никто не обращает внимание на жалобы жителей Окинавы, которые продолжаются уже несколько десятилетий», — сказал Тамаки.

После Второй мировой войны Япония была оккупирована США, и одна из двух военных баз была размещена на острове Окинава. Известны много случаев преступлений американских военных на острове, в том числе нападения и изнасилования. Кроме этого, жителей беспокоит шум и опасность аварий военных самолетов.