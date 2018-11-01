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Турецкие ВВС нанесли удар по территории Ирака

Политика

Два человека «нейтрализованы», что скорее всего означает их гибель

Анкара, 1 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, сообщает 1 ноября Anadolu.

В результате авиаудара были «нейтрализованы» два человека, которые, по данным турецких военных, собирались совершить террористические акты в Турции.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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