Турецкие ВВС нанесли удар по территории Ирака

Анкара, , 15:05 — REGNUM ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, сообщает 1 ноября Anadolu.

В результате авиаудара были «нейтрализованы» два человека, которые, по данным турецких военных, собирались совершить террористические акты в Турции.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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