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Сильной независимой Украины «больше нет»

Политика

Мнение Ростислава Ищенко

Москва, 1 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Россия перестала говорить о заинтересованности в сильной независимой Украине, поскольку такого государства больше нет, рассказал 1 ноября политолог Ростислав Ищенко на пресс-конференции в Москве.

«Давайте посмотрим на 15−20 лет назад, даже 10. РФ говорила, что она заинтересована в существовании сильного независимого государства. Сейчас так не говорит, потому что нет уже не сильного, ни независимого государства», — сказал он.

По его мнению, тенденцию видно не только из России, но и из США и ЕС.

«Государство слабело и беднело на глазах на протяжении последних 5 лет», — добавил он.

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