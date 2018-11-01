Путин назвал цель русофобов

Москва, , 15:03 — REGNUM Русофобы и те, кто грубо вмешивается в церковные дела страны, стремятся переформатировать мир и создать вместо пространств с богатой цивилизацией и культурой «безликие протектораты». Об этом заявил 1 ноября на Всемирном русском народном соборе президент России Владимир Путин.

Он отметил, что народы стремятся разобщить и лишить национальной памяти, ведь тогда их проще низвести до уровня вассалов, ими удобнее управлять и использовать как разменную монету в своих интересах.

Это происходит в настоящее время в разных регионах мира, включая постсоветское пространство. Основные методы — «пещерный национализм», русофобия, грубое вмешательство в церковную жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал способным противостоять вызовам только сплоченное общество. При этом предстоятель РПЦ патриарх Кирилл назвал главной ошибкой Нового времени отказ от традиции, от передачи ценностей от поколения к поколению.

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