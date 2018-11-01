Политический лидер тамилов Шри-Ланки создаст новую оппозиционную партию

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 22:07 — REGNUM Главный министр Северной провинции Шри-Ланки Канагабасапатхи Висувалингам Вигнесваран заявил о своём решении выйти из главной политической партии, представляющей интересы тамилов, национального меньшинства на Шри-Ланке, «Тамильский национальный альянс» и о создании новой партии «Тамильский народный альянс».

Как сообщает индийская газета «Джагран», главный министр провинции обвинил других лидеров партии в бездействии и равнодушии при написании новой конституции Шри-Ланки, которая должна лучше отражать интересы тамилов, а также обвинил бывших однопартийцев в оппортунизме и сговоре с центральным правительством Шри-Ланки, подвергнув при этом критике и президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисену. Новая партия, которая будет представлять собой коалицию из нескольких тамильских политических партий, по мнению Вигнесварана, лучше справится с задачами, стоящими перед тамилами.

Гражданская война в Шри-Ланке, закончившаяся меньше десяти лет назад, до сих пор определяет расстановку политических сил в стране, а тамилы стремятся получить как можно больше политических прав.