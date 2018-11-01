Проект постановления об объявлении амнистии внесен в Госдуму

Москва, , 14:59 — REGNUM Проект постановления об объявлении амнистии внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Дегтярёв.

«Предлагается освободить от отбывания наказания лиц, осужденных за преступления, предусмотренные частями первой и второй статьи 282 Уголовного кодекса», — сказал Дегтярев.

Также под действие амнистии должны попасть не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.

Авторы проекта постановления считают, что его принятие будет способствовать реализации идеи справедливости, гуманизма и милосердия.

Отметим, что соответствующий проект постановления депутаты фракции вносят ежегодно.