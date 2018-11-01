Президент Шри-Ланки: премьер готовил покушение на главу государства

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:38 — REGNUM В телевизионном обращении к нации президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что одной из главных причин, по которым он решился отправить в отставку премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе и назначить исполняющим его обязанности Махинду Раджапакса стали доказательства того, что глава правительства был причастен к организации покушения на президента.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Майтрипала Сирисена получил весомые доказательства от правоохранительных органов страны, которые указывали на то, что в правительстве якобы зрели заговоры против президента страны, а глава правительства был об этом осведомлён и не предпринимал никаких действий. В этих условиях, как заявляет сам Сирисена, «у него не было другого выбора, кроме как отстранить от выполнения своих обязанностей Ранила Викрамасингхе».

Политический кризис на Шри-Ланке разгорелся 26 октября, когда президент страны отстранил Ранила Викрамасингхе от исполнения обязанностей премьер-министра страны и назначил на этот пост бывшего президента страны, известного своим авторитарным стилем управления страной, Махинду Раджапакса.