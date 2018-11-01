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Президент Шри-Ланки: премьер готовил покушение на главу государства

Политика

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что отправленный в отставку премьер-министр страны Ранила Викрамасингхе был причастен к организации покушения на президента Шри-Ланки

Шри-Джаяварденепура-Котте, 1 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  В телевизионном обращении к нации президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что одной из главных причин, по которым он решился отправить в отставку премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе и назначить исполняющим его обязанности Махинду Раджапакса стали доказательства того, что глава правительства был причастен к организации покушения на президента.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Майтрипала Сирисена получил весомые доказательства от правоохранительных органов страны, которые указывали на то, что в правительстве якобы зрели заговоры против президента страны, а глава правительства был об этом осведомлён и не предпринимал никаких действий. В этих условиях, как заявляет сам Сирисена, «у него не было другого выбора, кроме как отстранить от выполнения своих обязанностей Ранила Викрамасингхе».

Политический кризис на Шри-Ланке разгорелся 26 октября, когда президент страны отстранил Ранила Викрамасингхе от исполнения обязанностей премьер-министра страны и назначил на этот пост бывшего президента страны, известного своим авторитарным стилем управления страной, Махинду Раджапакса.

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Зарубежная хроника
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