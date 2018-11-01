Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти Шри-Ланки уважать демократию

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:57 — REGNUM Генеральный секретарь ООН (Организации Объединённых Наций) Антониу Гутерреш выразил свою озабоченность по поводу ситуации на Шри-Ланке и призвал руководство страны руководствоваться демократическими принципами при решении политического кризиса.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Антониу Гутерреш заявил, что он пристально следит за событиями на Шри-Ланке и надеется на то, что руководство Шри-Ланки во главе с президентом страны Майтрипалой Сирисеной будет уважать демократические ценности и следовать положениям конституции страны, придерживаться принципа верховенства права и обеспечивать безопасность народа Шри-Ланки.

Политический кризис на Шри-Ланке разгорелся 26 октября, когда президент страны отстранил Ранила Викрамасингхе от исполнения обязанностей премьер-министра страны по подозрению в организации на главу государства, то есть на себя, и назначил на этот пост бывшего президента страны, известного своим авторитарным стилем управления страной, Махинду Раджапакса.