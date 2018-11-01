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Суд Бангладеш вынес еще один приговор бывшему премьер-министру страны

Политика

Суд Народной Республики Бангладеш приговорил бывшего премьер-министра страны Халеду Зия к семи годам лишения свободы

Суд Бангладеш вынес еще один приговор бывшему премьер-министру страны
Blogtrepreneur
Судейский молоток

Дакка, 1 ноября 2018, 17:38 — REGNUM  Суд в Дакке, столице Бангладеш, приговорил бывшего премьер-министра страны Халеду Зия к семи годам лишения свободы, таким образом увеличив срок лишения свободы оппозиционного политика до 12 лет.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Халеда Зия на протяжении последних месяцев настаивала на том, чтобы ее освободили из-под заключения на том основании, что она тяжело больна и способна передвигаться только в инвалидном кресле, а условия в тюрьме якобы крайне тяжелы не только для больных людей, но и для вполне здоровых.

Политические сторонники Халеды Зия утверждают, что с самого начала уголовного преследования лидера оппозиции в Бангладеш дело имело политическую окраску. Считается, что все обвинения в коррупции скомпрометированы по указанию действующего премьер-министра страны Шейх Хасины, которая опасается конкуренции на предстоящих парламентских выборах.

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Зарубежная хроника
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