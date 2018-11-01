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США призывают власти Шри-Ланки вновь созвать парламент страны

Политика

Государственный департамент США призывает власти Шри-Ланки вновь созвать парламент страны

Шри-Джаяварденепура-Котте, 1 ноября 2018, 22:36 — REGNUM  Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт призвала руководство Шри-Ланки во главе с президентом страны Майтрипалой Сирисеной отменить решение о прекращении работы парламента страны до 16 ноября.

Как сообщает индийская газета «Джагран», представитель госдепа призвала руководство страны немедленно созвать парламент для того, чтобы «демократически избранные представители народа Шри-Ланки могли исполнить волю своих избирателей и самостоятельно решить, кто возглавляет правительство страны». На таком же варианте решения политического кризиса настаивает и отправленный в отставку премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

Политический кризис на Шри-Ланке разгорелся 26 октября, когда президент отстранил Викрамасингхе от исполнения обязанностей премьер-министра и назначил на этот пост бывшего президента страны, известного своим авторитарным стилем управления Махинду Раджапакса.

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Зарубежная хроника
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