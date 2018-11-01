США призывают власти Шри-Ланки вновь созвать парламент страны

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 22:36 — REGNUM Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт призвала руководство Шри-Ланки во главе с президентом страны Майтрипалой Сирисеной отменить решение о прекращении работы парламента страны до 16 ноября.

Как сообщает индийская газета «Джагран», представитель госдепа призвала руководство страны немедленно созвать парламент для того, чтобы «демократически избранные представители народа Шри-Ланки могли исполнить волю своих избирателей и самостоятельно решить, кто возглавляет правительство страны». На таком же варианте решения политического кризиса настаивает и отправленный в отставку премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

Политический кризис на Шри-Ланке разгорелся 26 октября, когда президент отстранил Викрамасингхе от исполнения обязанностей премьер-министра и назначил на этот пост бывшего президента страны, известного своим авторитарным стилем управления Махинду Раджапакса.