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В афганской провинции Нангархар ликвидировано 9 талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению боевиков была проведена Военно−воздушными силами Афганистана

В афганской провинции Нангархар ликвидировано 9 талибов*

Джелалабад, Афганистан, 1 ноября 2018, 17:42 — REGNUM  Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — Джелалабад) в результате авиационных ударов, нанесенных Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере девять боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Военно-воздушных сил Афганистана была проведена на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

Согласно заявлению, официальных представителей 201 корпуса армии Афганистана в результате операции было также уничтожено два пулемета, две ракетные установки, пять автоматов АК-47 и другое снаряжение, принадлежащее боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеуказанную информацию.

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Зарубежная хроника
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