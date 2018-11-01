Израиль заключил «историческое» соглашение с Boeing

Иерусалим, , 20:54 — REGNUM 31 октября правительство Израиля смогло достичь «исторического» соглашения с американским авиастроительным концерном Boeing. По сообщениям израильского информационного агентства The Marker, отныне Boeing, продав любую продукцию Израилю, в том числе и военную, обязан осуществлять обратные закупки на сумму не менее 35% от любого государственного заказа Израиля.

Данный договор позволит Израилю частично компенсировать затраты на оборону. Кроме того, данное соглашение покроет часть издержек от изменений в договоре об американской военной помощи, согласно которому Израиль обязан тратить все средства, полученные от США, исключительно на покупку американского вооружения.

Стоит отметить, что на данный момент Израиль рассматривает закупку у Boeing дополнительной партии самолетов F15I. ВВС Армии Обороны Израиля также вынесли на повестку вопрос о закупке самолетов-дозаправщиков, производимых американским концерном.