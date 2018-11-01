Нетаньяху посетит инаугурацию нового президента Бразилии

Иерусалим, , 20:41 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Бразилию в январе 2019 года. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, в ходе визита Нетаньяху посетит торжественную церемонию инаугурации новоизбранного президента Жаира Болсонару.

Еще в период своей предвыборной компании Болсонару активно поддерживал Израиль. Новоизбранный президент пообещал посетить Израиль с официальным визитом сразу после вступления в должность. Кроме того, Болсонару планирует перенос посольства Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим, заявляя, что «Палестина не является государством».

Сразу после обнародования результатов выборов Биньямин Нетаньяху поздравил избранного президента Бразилии, отметив, что избрание Болсонару приведет к укреплению связей между Бразилией и Израилем.

Ряд экспертов полагает, что ранее пропалестинская Бразилия сменит свой внешнеполитический курс и начнет поддерживать Израиль, в том числе при голосованиях на международных форумах.