Уганда приостановила строительство железной дороги Кампала-Малаба (Кения)

Кампала, , 18:10 — REGNUM Уганда приостановила строительство железной дороги, проходящей из столицы Уганды, Кампалы, до кенийского города Малаба, до тех пор, пока Кения и Китай не решат возникшие финансовые затруднения.

Министр финансов Уганды Матиа Касаиджа сообщил журналистам о том, что правительство страны приостановило строительство вследствие отсутствия подтверждения о финансировании от Кении и Китая, спонсора данного строительного проекта.

Вместо этого, правительство Уганды решило отремонтировать старую дорогу, соединяющую данные страны.

Тем не менее, Кения спокойно восприняла новость об отложении Угандой реализации проекта. Министр транспорта Кении Джеймс Мачариа отметил, что страна вместо этого займется реконструкцией порта Кисиму, с целью облегчения доставки товаров до Уганды и Руанды по озеру Виктория.

По окончании сооружения железной дороги современного типа из Найроби в Момбасу, Кения продолжит строительство и проведет железную дорогу из Найроби в город Наиваша, а затем дорога будет проведена и до кенийского города Кисиму.

Кения и Уганда выдвинули согласованное решение о том, что строительство железной дороги Кампала-Малаба начнется после окончания проекта по сооружению железной дороги из Найроби в Наивашу. Однако проект является дорогостоящим и потребует около 2.3 млрд долларов США, поэтому власти стран не уверены в точной дате начала строительства.