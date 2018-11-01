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Лидер повстанцев Южного Судана впервые за 2 года вернулся в Джубу

Политика

Лидер повстанческой группировки в Южном Судане Риек Мачар впервые за два года посетил столицу страны город Джуба

Лидер повстанцев Южного Судана впервые за 2 года вернулся в Джубу
Пабло Пикассо. Голубка Пикассо. 1949

Джуба, 1 ноября 2018, 17:08 — REGNUM  Риек Мчар, глава повстанческой группы «Суданское национально-освободительное движение в оппозиции» (SPLM-IO), принял участие в празднике, посвященному подписанию мирного договора в сентябре, несмотря на предупреждения об угрозе его безопасности. Праздник проходил в столице Южного Судана городе Джуба.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, президент Южного Судана Сальва Киир, Риек Мачар и несколько глав государств региона присутствовали на празднике в честь мирного договора, подписанного еще 12 сентября в городе Аддис-Абеба, Эфиопия. Данный документ ознаменовал окончание гражданской войны в Южном Судане, длившейся в течение пяти лет.

Мачар не был в Южном Судане с июля 2016 года, вследствие происходивших тогда кровопролитных вооруженных столкновений между повстанцами и правительственными войсками. Политик надеется снова занять свой пост вице-президента страны, который он утратил в связи с эмиграцией в ДРК (Демократическая Республика Конго) по соображениям безопасности.

Представитель Мачара Лам Пол Габриэль отметил: «Правда состоит в том, что мы пришли с миром и хотим лишь заслужить доверие населения», а также добавил, что лидер повстанцев будет передвигаться по стране в сопровождении лишь 30 политических фигур.

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Зарубежная хроника
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