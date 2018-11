Меркель: Германия будет оказывать поддержку Эфиопии в осуществлении реформ

Аддис-Абеба, , 22:15 — REGNUM На саммите The Compact With Africa, который завершился 31 октября в Берлине, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении подчеркнула, что Германия готова и желает помогать Эфиопии в осуществлении в стране внутренних реформ, оказывая посильную материальную и технологическую помощь, сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopian Herald.

Канцлер Германии провела переговоры с премьером Эфиопии Абием Ахмедом, который также участвовал в саммите, на которых оба лидера обсудили вопросы дальнейшего сближения двух стран и их сотрудничества, а также договорились еще более тесно совместно работать в сферах сельского хозяйства и промышленности, развивать которые Эфиопии, как заявила канцлер, будет помогать Германия.