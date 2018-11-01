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Новый президент Эфиопии совершила свой первый визит в Южный Судан

Политика

Первая женщина — президент Эфиопии прибыла со своим первым зарубежным визитом в Южный Судан

Аддис-Абеба, 1 ноября 2018, 22:33 — REGNUM  Недавно занявшая пост президента Эфиопии Сахлеуорк Зэуде прибыла в Джубу — столицу Южного Судана. В аэропорту ее встречали лидер страны, а также ряд высокопоставленных чиновников Южного Судана. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Mereja.

Сахлеуорк Зэуде приняла участие в церемонии, посвященной недавнему урегулированию внутригосударственной вооруженной межпартийной борьбы в Южном Судане, окончание которой было ознаменовано публичным рукопожатием лидеров двух южносуданских оппозиционных партий. Президент также выступила на церемонии с большой приветственной речью.

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Зарубежная хроника
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