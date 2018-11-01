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Противостоять внешнему давлению может только сплоченное общество — Путин

Политика

И отвечать на самые серьезные исторические вызовы

Москва, 1 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  Только единое, сплоченное общество способно противостоять внешнему давлению и отвечать на самые серьезные вызовы, заявил 1 ноября президент России Владимир Путин на «Всемирном русском народном соборе» в Москве.

«Только единое, сплоченное общество способно отвечать на самые серьезные исторические вызовы, добиваться настоящих прорывов и впечатляющих результатов, противостоять любому внешнему давлению», — заявил глава государства.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Путин выступает на пленарном заседании международной общественной организации «Всемирный русский народный собор». Заседание посвящено 25-летию образования организации.

В форуме принимают участие лидеры общественных и религиозных объединений, деятели науки, образования, культуры, делегаты русских общин из дальнего и ближнего зарубежья. Отметим, что Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом, который существует с 1993 года.

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