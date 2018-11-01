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Владимирский экс-замгубернатора назначен гендиректором «дочки» Газпрома

Политика

В компании «Газпром газораспределение Владимир» официально подтвердили назначение Алексея Конышева

Владимир, 1 ноября 2018, 14:24 — REGNUM  Бывший заместитель губернатора Владимирской области Алексей Конышев назначен генеральным директором компании «Газпром газораспределение Владимир». Об том 1 ноября сообщила пресс-служба компании, уточнив, что такое решение совет директором принял еще накануне — 31 октября.

«Решением совета директоров АО «Газпром газораспределение Владимир» генеральным директором компании избран Алексей Конышев, до этого работавший в должности первого заместителя губернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике», — говорится в сообщении компании.

Ранее эту должность занимал Сергей Бондаренко, который совмещал работу с постом гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Владимир». Теперь он будет занимать только одну должность.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Конышев пришел в администрацию региона в 2010 году, когда губернатором был еще коммунист Николай Виноградов. В 2012 году стал Конышев первым заместителем губернатора. Уволился он по собственному желанию.

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