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Раджнатх Сингх: религиозная и кастовая дискриминация тормозят Индию

Политика

Министр внутренних дел Индии и член партии БДП Раджнатх Сингх назвал главную проблему для развития страны

Раджнатх Сингх: религиозная и кастовая дискриминация тормозят Индию
A.Savin
Бомбейские трущобы, Индия

Нью-Дели, 1 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  «Дискриминация по кастовому признаку, географическому положению или религии является главным препятствием для развития Индии», — заявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх на выступлении в университете в Агре.

«Экономика Индии растет самыми быстрыми темпами. Ожидается, что к 2030 году мы займем место в тройке ведущих экономических держав мира. Если мы обеспечим культурную целостность, то Индия безусловно станет «Вишва Гуру» (мировым учителем). В таком случае, если страна хочет двигаться по пути развития, то не должно быть места дискриминации на основе касты и религии. Это наша главная обязанность», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Раджнатх Сингх подчеркнул, что молодое поколение должно помнить о своих корнях и брать пример с выдающихся деятелей Индии.

Стоит отметить, что в своей речи министр также коснулся тем терроризма и образования в стране.

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Зарубежная хроника
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