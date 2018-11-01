В Кремле объяснили участие Путина во Всемирном русском народном соборе

Москва, , 14:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) в связи с важностью указанного мероприятия. Об этом 1 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, участие российского лидера в заседании ВРНС «связано с тем, насколько это важный формат». По словам Пескова, формат собора «касается всего русского мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 1 ноября президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании международной общественной организации «Всемирный русский народный собор. Заседание посвящено 25-летию образования организации.

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