Позиция Трампа по гражданству – новое свидетельство его антиглобализма

Москва, , 14:15 — REGNUM Интересам США как государства и цивилизации явно отвечает именно такой подход президента США Дональда Трампа. Всем очевидно, что предел размывания американской самобытности уже перейден, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Получение гражданства США по праву рождения не предусмотрено 14-й поправкой к конституции страны, поэтому оно будет «так или иначе прекращено», заявил ранее глава Белого дома. Он пояснил, что оно не предусмотрено 14-й поправкой к конституции США из-за слов «подчинённые юрисдикции оных», при этом «многие правоведы согласны с этим».

«Трамп считает, что возможность восстановить её ещё имеется, пытается что-то сделать для этого. Желание Трампа так или иначе закрыть вопрос о предоставлении американского гражданства по рождению — из числа таких мер. В этом он проявляет себя как национальный лидер.

Можно было бы обрушиться в этой связи на нынешнего президента США с критикой за его «национализм», и многие его недоброжелатели в США и мире так и сделают, но, уверен, нам этого делать не стоит. Бог в своё время разделил народы, а новые последователи «вавилона» (или «смешения», как записано в церковнославянском тексте Библии) вновь хотят их перемешать.

Более того, они хотят изменить саму природу человека, причём не только в смысле лишения его даже формальной национальности и тем более — национального самосознания, но и в чисто физиологическом смысле. Это вещи взаимосвязанные.

Надо сказать, что такое развитие было предсказано ещё в Библии. Помните, строители «столпа до небес» ещё решили и сами «сотворить себе имя», то есть изменить ту природу, которой Бог наделил первого человека, дав ему имя Адам? И что с ними стало? Так что пугаться происходящего не стоит. Главное — к новым последователям «вавилона» не примыкать.

Вот и Дональд Трамп к ним примыкать не хочет. Этим он мне и симпатичен, а вовсе не постоянными репликами о «желании поладить с Россией».

России в США нужен партнёр, который исходит в своих действиях из интересов своего государства и своего народа, а не мировых центров управления. Позиция Трампа по гражданству — одно из свидетельств того, что он, скорее, партнёр такого рода. Хотя и не лишён родовых пятен глобализма.

Строить отношения с ним будет сложно, понадобится демонстрация внешней и внутренней силы России, но при должной последовательности направить их в интересах народов обеих стран, думаю, можно. Были бы народы!

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