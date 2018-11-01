Индусы требует принять решение о строительстве храма Рамы

Нью-Дели, , 22:04 — REGNUM «Верховный суд Индии должен принять решение о строительстве храма Рамы в Айодхье или же центральное правительство должно принять закон, который создаст возможность для его возведения», — заявил журналистам официальный представитель партии Союз добровольных слуг родины — «Раштрия Сваямсевак Сангх» (РСС) Арун Кумар.

Это заявление было сделано сразу после решения суда отложить слушание дела по храму в Айодхье до января 2019 года.

«Высокий суд уже подтвердил, что это место является местом рождения Рамы. Также факты подтверждают, что до постройки мечети там стоял древний индусский храм. Наша партия уверена, что храм Рамы должен быть построен как можно быстрее», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Арун Кумар также заявил, что храм создаст «атмосферу гармонии» в стране.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.