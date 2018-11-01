В Кремле не стали раскрывать детали переговоров России и Кубы по ВТС

Москва, , 14:14 — REGNUM Тема переговоров по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Кубой постоянно фигурирует в повестке дня, но является слишком чувствительной для публичного обсуждения, заявил 1 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не хотел бы говорить о каких-то деталях. Это достаточно чувствительная область сотрудничества», — заявил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября в рамках официального визита председателя Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля в РФ состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран намерены обсудить планы по дальнейшему укреплению российско-кубинских отношений в различных сферах.

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