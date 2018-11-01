Спикер шведского парламента стремится избежать новых выборов

Стокгольм, , 15:40 — REGNUM Спикер шведского парламента, тальман Андреас Норлен, пригласил лидеров крупнейших политических партий парламента для проведения групповых переговоров, сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Переговоры прошли в четыре этапа. На каждом присутствовали лидеры только тех партий, которые в перспективе могут составить основу будущего правительства. Так, первыми с тальманом встретились лидеры Социал-демократической партии Швеции (СДПШ), Партии Зелёных и Альянса за Швецию; следом лидеры рассмотрели вариант правительства между СДПШ, Партией Зелёных наряду с Партией Центра и Партией Левых, а затем — союз Альянса и Зелёных. Последними провели переговоры с Норленом исключительно лидеры партий Альянса, которые могли бы составить правительство меньшинства. Крайне правая радикальная партия «Шведские демократы» приглашения от тальмана не получила.

Впрочем, несмотря на то что беседы с тальманом продлились до вечера, никаких сенсационных заявлений сделано не было. Единственное заявление относительно итогов переговоров сделал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. В ответ на вопрос SvT, приблизилась ли Швеция хоть на шаг к построению правительство, Лёвен ответил утвердительно.

Шведский парламент находится в тяжёлом политическом тупике со дня парламентских выборов 9 сентября. Премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку, однако ни найти новую кандидатуру на этот пост, ни сформировать новое правительство парламенту пока не удаётся.