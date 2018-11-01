Президент США Дональд Трамп посетит Колумбию в начале декабря

Богота, , 18:25 — REGNUM 2 декабря, по окончании саммита «большой двадцатки», который пройдёт в столице Аргентины Буэнос-Айресе, состоится официальный визит президента США Дональда Трампа в Колумбию.

В столице южноамериканского государства Боготе у американского президента запланирована встреча с главой Колумбии Иваном Дуке. Как сообщает кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на министра иностранных дел республики Карлоса Омеса, лидеры двух стран обсудят проблемы региональной безопасности и наркотрафика, а также ситуацию в Венесуэле.

Это будет уже вторая встреча Дуке и Трампа. Впервые президенты встретились в Нью-Йорке на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября этого года. Тогда Трамп поздравил своего колумбийского коллегу с победой на выборах, прошедших в июне 2018 года, и выразил готовность сотрудничать с правительством Колумбии в борьбе с наркобизнесом.