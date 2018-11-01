Оппозиция Косово против переговоров о нормализации отношений с Сербией

Приштина, , 18:18 — REGNUM 31 октября во время дебатов в Кувенде (парламенте) Косово депутат косовского Движения за самоопределение Реджеп Селими заявил, что Косово участвует в переговорах с Сербией без необходимой платформы, а оппозиция никогда не пойдет на компромисс с властями, так как их политика невыгодна стране.

Селими заявил, что оппозиция согласится только на консенсус, направленный против Сербии, и подчеркнул, что тот факт, что сербская сторона диктует повестку переговоров, вызывает беспокойство, передает косовское новостное агентство «КосоваПресс».

«Сербия разделяет нас, она изолирует и окружает нас. О люди, Сербия разделяет нас! Поэтому мы должны объединиться, чтобы окончательно выбить Сербию оттуда, куда ей день за днем дает просачиваться наше правительство. Действительно именно Сербия является проблемой, разделяющей нас. Вы призываете нас создать совместную платформу, но на самом деле это означает, что мы будем вести переговоры с Сербией без платформы, но это подразумевает, что вы сами ведете переговоры без платформы. Вы сами признаете, что на этой фазе переговоров не имеете платформы и теперь призываете нас для создания хоть какой-то платформы присоединиться к вашей команде… Но невозможно вести переговоры с Сербией, пока Сербия диктует повестку этих переговоров», — заявил представитель косовской оппозиции.

По словам Селими, президент Сербии Александр Вучич не желает, чтобы переговоры вместо президента страны Хашима Тачи вел заместитель премьер-министра Фатмир Лимай, поскольку для него президент Тачи незаменим.