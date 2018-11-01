Президент Косово обратился к участникам Мюнхенской конференции в Минске

Приштина, , 15:21 — REGNUM 31 октября во время Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, президент Косово Хашим Тачи обратился с заявлением к присутствующим. Поблагодарив за гостеприимство правительство Белоруссии и организаторов мероприятия, косовский президент рассказал о процессе, через который проходят Косово и Сербия и подчеркнул необходимость заключения соглашения по урегулированию отношений между двумя странами.

Как сообщает албанское новостное агентство «КосоваПресс», Тачи заявил, что перед лицом вызовов, стоящих перед Европой, необходимо скорейшее урегулирование ситуации на Западе Балкан. Несмотря на обилие критики, соглашение о мире и взаимном признании между Косово и Сербией должно быть подписано.

«Позвольте мне ясно выразить свою позицию по следующему моменту: граница не будет проходить по линии этнического расселения (албанцев и сербов), также как не будет обмена населением между двумя странами. Мы сохраним дух многонациональности и нынешние реалии в Косово и Сербии», — заявил президент Косово.

«Что принесет соглашение нашим двум странам и не только? Косово и Сербия признают друг друга. Обе страны получат более ясные и гарантированные европейские перспективы. Мы принесем больше мира в регион. Наши силы будут направлены на развитие, экономику, образование и сотрудничество. Пять стран ЕС, ещё не признавшие Косово, признают его. Если Сербия признает Косово, никто не сможет стать большим сербом, чем сама Сербия, и продолжать не признавать Косово или блокировать Косово в Совете Безопасности», — заявил президент частично признанной республики Косово.