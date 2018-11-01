Четверг, 1 Ноября 2018 года
14:48:55 МСК

ДНР и ЛНР должны сами определиться по предложениям Лукашенко — Песков

Политика

Заявление главы Белоруссии о контроле границы также должно быть оценено руководством республик Донбасса

Москва, 1 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Инициативы президента Белоруссии Александра Лукашенко о сопровождении выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) и о контроле над российско-украинской границей в Донбассе должны оценить руководства республик Донбасса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, республики сами должны определить возможный режим контроля на границе.

«Это решение руководства этих двух республик», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что инициатива Лукашенко о контроле границы также должна быть оценена руководством ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова взять на себя функции по осуществлению контроля на российско-украинской границе.

Читайте также: Лукашенко: Белоруссия готова осуществлять контроль на границе РФ и Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие России в урегулировании в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить