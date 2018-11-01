ДНР и ЛНР должны сами определиться по предложениям Лукашенко — Песков

Москва, , 14:01 — REGNUM Инициативы президента Белоруссии Александра Лукашенко о сопровождении выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) и о контроле над российско-украинской границей в Донбассе должны оценить руководства республик Донбасса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, республики сами должны определить возможный режим контроля на границе.

«Это решение руководства этих двух республик», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что инициатива Лукашенко о контроле границы также должна быть оценена руководством ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова взять на себя функции по осуществлению контроля на российско-украинской границе.

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