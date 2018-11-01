Четверг, 1 Ноября 2018 года
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Глава управления культуры Челябинска ушёл в отставку

Политика

На этом посту он был пять лет

Челябинск, 1 ноября 2018, 13:57 — REGNUM  В Челябинске покинул свой пост начальник городского управления культуры Дмитрий Назаров. Информацию об этом журналистам подтвердили в мэрии.

Дмитрий Назаров был на этом посту пять лет. Ведомство он возглавил в конце 2013 года.

По официальным данным, чиновник ушёл в отставку по состоянию здоровья. Некоторые источники сообщают, что он находится в больнице.

Впрочем, отдельные наблюдатели не исключают и других причин его ухода, в частности, расследование уголовных дел против некоторых чиновников. Но официально эта информация не подтверждена.

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Отставки и назначения
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