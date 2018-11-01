Игра в монархизм приближает к оправданию Гитлера: о заявлении Илариона

Москва, , 13:54 — REGNUM Антикоммунизм главы отдела внешних церковных связей РПЦ сам по себе вполне законен, но когда этот антикоммунизм пытается рассуждать на исторические темы, он превращается в невежественную клоунаду, а игра в монархизм приближает к оправданию Гитлера, отметил в четверг, 1 ноября, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя заявление митрополита Илариона о связи между октябрьской революцией и гражданской, а также обеими мировыми войнами.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на всемирном конгрессе российских соотечественников митрополит Иларион сказал, что «с приходом к власти большевиков» была «развязана кровавая братоубийственная война», «поражение Белой армии вызвало массовую эмиграцию», а «Россия потеряла множество людей из всех сословий». Массовая эмиграция «вкупе с жертвами гражданской войны и двух мировых войн не дали сбыться демографическим прогнозам Дмитрия Ивановича Менделеева», согласно которым к 2000 году население России должно было составлять почти 600 миллионов человек, сказал главы отдела внешних церковных связей.

В дни, когда Русская православная Церковь политически проигрывает на Украине, ее официальный представитель продолжает заниматься ем делом, в котором РПЦ именно и проиграла на Украине. Он продолжает заниматься политиканством.

Митрополит Иларион известен своими антисоветскими и антисталинскими симпатиями. Его антикоммунизм, сам по себе вполне законный, превращается в невежественную клоунаду там, где этот антикоммунизм пытается рассуждать на исторические темы.

Когда митрополит Иларион рассказывает о большевистской революции, он скандально умалчивает о том, что большевистская революция была следствием буржуазной февральской революции. Но ради союза с либералами Иларион не находит ни одного слова для февральской революции.

Когда в контексте большевистской революции он говорит о жертвах гражданской войны, то забывает признаться, что акты гражданской войны начались в 1917 году еще до большевистской революции.

Он говорит о жертвах гражданской войны, которые, по его мнению, стали результатом проигрыша белых, и тут же, через запятую, упоминает о жертвах первой и второй мировых войн. И получается, что самим контекстом он скандально, невежественно возлагает ответственность за Первую мировую войну и Вторую мировую войну на большевиков.

Мне как сыну Церкви стыдно, что она иногда приобретает лицо митрополита Илариона. Но такова логика: если вы играете в монархизм, вы близко становитесь к оправданию Гитлера, близко становитесь к ереси этнического национализма, близко становитесь к союзу с либеральной олигархией, — отметил Колеров.