Монгольский министр подал заявление об отставке из-за скандала с кредитами

Улан-Батор, , 13:52 — REGNUM Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Батжаргалын Батзориг подал заявление об отставке в связи со скандалом вокруг льготных кредитов Фонда развития малых и средних предприятий.

«Я несу ответственность и официально напишу заявление об отставке с должности министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности», — заявил министр Батжаргалын Батзориг.

Напомним, на днях стало известно, что почти две трети членов парламента получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий. Это вызвало возмущение в обществе, а президент предложил распустить нынешний состав парламента досрочно.

В связи со скандалом 31 октября состоялось заседание фракции Монгольской народной партии, которая имеет большинство мандатов в парламенте. По итогам заседания было предложено уйти в отставку министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Батжаргалын Батзоригу. Также члены партии решили вынести обсуждение скагдального вопроса на сессию парламента и обеспечить погашение льготных кредитов, которые получили члены парламента через Фонд развития малых и средних предприятий.

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