Пашинян озвучил дату внеочередных парламентских выборов в Армении

Ереван, , 13:45 — REGNUM 9 декабря в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы, об этом есть соответствующая договоренность. Об этом сегодня, 1 ноября, сказал кандидат в премьер-министры, и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Журналисты поинтересовались у Пашиняна, если президент сегодня подпишет указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов, когда пройдут выборы — 9 или 10 декабря, на что Пашинян ответил: «Пусть президент подпишет указ, потом посмотрим, во всяком случае, есть договоренность о том, что выборы состоятся 9 числа».

Исполняющий обязанности премьер-министра выразил надежду, что указ президента будет издан сегодня.

Национальное собрание в данный момент обсуждает вопрос избрания премьер-министра. Никол Пашинян — единственный выдвинутый на пост премьер-министра кандидат.

Согласно политической договоренности между парламентскими фракциями Пашинян не должен быть избран премьер-министром. Согласно конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

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