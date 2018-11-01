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В Кремле объяснили отсутствие Порошенко в санкционном списке России

Политика

Украинский лидер не попал в ответный санкционный список России, поскольку в такие списки «традиционно не включаются» первые лица государств

В Кремле объяснили отсутствие Порошенко в санкционном списке России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Москва, 1 ноября 2018, 13:33 — REGNUM  В Кремле считают «запредельным шагом» внесение в санкционный список украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Пётр Порошенко не попал в ответный санкционный список России, поскольку в такие списки «традиционно не включаются» первые лица государств.

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«Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что под санкции в отношении украинских бизнесменов и чиновников попал сын президента Украины Петра Порошенко Алексей. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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