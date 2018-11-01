Франция и Германия призывают Китай к ещё большей открытости

Пекин, , 13:35 — REGNUM Франция и Германия высоко оценили экономическую открытость Китая, но призвали его «сделать больше» для обеспечения «честной конкуренции» иностранным компаниям, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что заявление послов Франции и Германии было сделано за несколько дней до открытия международной импортной выставки, мероприятия, представленного Пекином в качестве жеста его экономической открытости в разгар торговой войны с США.

«Французские и немецкие компании хотят, чтобы Китай продемонстрировал, что не будет ослаблять свою политику открытости и создаст равные условия для иностранных компаний, работающих в Китае», — говорится в совместном заявлении.

Франция и Германия приветствуют «обнадеживающие меры», принятые Китаем в 2018 году, такие как снижение тарифов (с 25% до 15%) на импортируемые автомобили и снятие в течение пяти лет ограничений, запрещающих иностранным компаниям контролировать их местные филиалы.

Напомним, международная импортная выставка пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018 года.