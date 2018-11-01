Заявки из 10 регионов пришли на конкурс управленческих кадров в Дагестане

Махачкала, , 13:24 — REGNUM В городском конкурсе управленческих кадров «Открытый муниципалитет» в дагестанском Хасавюрте приняли участие жители 10 регионов России. Свои заявки отправили более 400 человек, 233 из которых прошли в полуфинал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Второй, очный этап конкурса пройдет 4 ноября в столице республики в форме электронного тестирования. Кроме того, конкурсантов ждет пленарное заседание, образовательные и развивающие программы.

Наибольшее количество заявок — около 60% — на участие в конкурсе поступило от жителей Хасавюрта. Далее следуют Махачкала (15%), Кизилюрт и Каспийск (по 10%). Остальные 5% — это представители других городов страны, в том числе Москвы, Санкт — Петербурга, Ставрополя, Астрахани, Саратова. Отмечается, что в числе подавших заявки немало молодых специалистов, лишь недавно окончивших ВУЗ.

Напомним, конкурс управленческих кадров «Открытый муниципалитет» в Хасавюрте стартовал 1 октября 2018 года. Его участниками могли стать граждане России в возрасте от 20 до 50 лет, имеющие высшее образование. Финальный этап конкурса пройдёт 10−11 ноября 2018 года.

Победители проекта будут включены в кадровый резерв городской администрации и получат возможность назначения на вакантные должности в местных органах власти. Кроме того, они будут награждены дипломами и призами от партнеров конкурса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 июля 2018 года в Дагестане был объявлен старт конкурс кадрового резерва «Мой Дагестан». На участие в нём было подано более 11,5 тыс. заявок из 85 регионов России. По итогам дистанционных тестов в финальный этап конкурса прошли 226 человек.

Победителями конкурса стали 54 участника из шести субъектов страны. На сегодняшний день более 30 победителей проекта «Мой Дагестан» назначены на различные должности в республике.

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