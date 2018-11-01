СБУ запугивает жителей Донбасса накануне выборов — эксперт

Киев, , 13:36 — REGNUM Главный редактор украинского издания «Остров» Сергей Гармаш обвинил службу безопасности Украины в «подлости» по отношению к жителям отдельных регионов Донбасса, за то, что спецслужбы требуют от людей выразить социальный протест и не посещать выборы 11 ноября. Об этом Гармаш написал на своей странице в Фейсбук, комментируя билборды с угрозами СБУ в адрес тех, кто примет участие в выборах ДНР и ЛНР.

«На КПВВ в Луганской области СБУ разместила биг-борды с угрозами в адрес тех, кто примет участие в выборах на оккупированных территориях. С противоположной стороны линии разграничения — ходят по домам «агитаторы» и предупреждают, что те, кто не придет на выборы, будут лишены пенсий и наказаны на работе. Люди оказались в тисках. На мой взгляд, со стороны СБУ это не честно и даже подло, требовать от людей (которые фактически являются заложниками на оккупированной территории) выражать свой социальный протест, если это может иметь негативные последствия для них», — отметил Гармаш на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, жители Донбасса «будут бояться освобождения Украиной, потому что им, якобы, тогда придется отвечать за участие в выборах как за госизмену».

«К тому же такие угрозы — хороший мяч на поле российских пропагандистов. Теперь люди будут бояться освобождения Донбасса Украиной, потому что им, якобы, тогда придется отвечать за участие в выборах как за госизмену. Или мы не заинтересованы в лояльности населения, за которое, якобы, боремся? В общем СБУ или перемудрила или …», — пишет Гармаш.

Он заметил, что СБУ не имеет права что-либо требовать от жителей отдельных регионов Донбасса, поскольку не может предоставить им защиту.

«Если бы СБУ была способна защитить там людей, которые не пойдут на выборы, тогда она могла бы требовать от них не подчиняться террористам, но сейчас угрозы СБУ в адрес заложников — это просто перекладывание своей ответственности на плечи слабых. Если вам не нужны выборы там, то сделайте так, чтоб они не состоялись. Вы — государство, у вас есть ресурс и возможность. Не нужно перекладывать свою головную боль на людей. А запугивать бабку уголовной ответственностью за госизмену, потому что она проголосует, чтоб не потерять пенсию…», — добавил Гармаш.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в ДНР и ЛНР пройдут выборы. 30 октября по инициативе Украины состоялось заседание Совета Безопасности ООН. По итогам заседания Совбез принял общее заявление. В документе отмечается, что запланированные выборы в Донецке и Луганске «будут нелегитимны, поскольку противоречат Минским соглашениям и нарушают украинское законодательство». Соответствующее заявление подписали Франция, Италия, Польша, Голландия, Швеция, Великобритания, Бельгия и Германия. Также против выборов в Донецке и Луганске выступили США.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко осудил проведение выборов в Донецке и Луганске.